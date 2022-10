Film – Sans Filtre VOST

Film – Sans Filtre VOST, 21 octobre 2022, . Film – Sans Filtre VOST



2022-10-21 20:30:00 – 2022-10-21 23:00:00 Synopsis : Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève et met en danger le confort des passagers. Film en VOST La croisière d’un couple d’influenceurs prend une tournure inattendue quand une tempête se lève dernière mise à jour : 2022-10-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville