Valence Drôme Projection du film “Rien à foutre” de Julie LECOUSTRE et Emmanuel MARRE, suivie d’un débat avec des témoignages. Proposé par Femmes Solidaires en partenariat avec le Navire. Le Navire Boulevard Vauban Valence

