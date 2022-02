Film Reportage Monléon-Magnoac Monléon-Magnoac Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Chapelle des Pénitents ‘’VIGNEMALE 2-L’Epopée Russell‘’

Le comte Henry Russell: figure la plus emblématique du Pyrénéisme du 19ème siècle.

Grand voyageur, grand explorateur des Pyrénées il s’était pris de passion pour le Vignemale. En 2009, René DREUIL décida de célébrer le centenaire de sa disparition en tournant ce long métrage.

En présence du Réalisateur René DREUIL.

