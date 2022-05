Film : Rendez-vous (The shop around the corner) Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Chartres Eure-et-Loir Chartres1 boulevard maurice violette Eure-et-Loir Klara Novak et Alfred Kralik travaillent dans la même boutique et se supportent comme ils le peuvent. Aspirant à un idéal, chacun pense avoir trouvé l’amour auprès de son correspondant anonyme.

Un sommet de la comédie romantique et une démonstration de l’esprit sophistiqué de Lubitsch. De Ernst Lubitsch, 1940, 1 h 40.

Klara Novak et Alfred Kralik travaillent dans la même boutique et se supportent comme ils le peuvent. Aspirant à un idéal, chacun pense avoir trouvé l'amour auprès de son correspondant anonyme.

Un sommet de la comédie romantique et une démonstration de l'esprit sophistiqué de Lubitsch.

Avec Margaret Sullivan et James Stewart.

