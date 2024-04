Film Quand passent les cigognes Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André, dimanche 7 avril 2024.

Film Quand passent les cigognes Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Drame, Romance, Guerre

Moscou, 1941. Veronika et Boris sont éperdument amoureux. Mais lorsque l’Allemagne envahit la Russie, Boris s’engage et part sur le front. Mark, son cousin, évite l’enrôlement et reste auprès de Veronika qu’il convoite. Sans nouvelle de son fiancé, dans le chaos de la guerre, la jeune femme succombe aux avances de Mark. Espérant retrouver Boris, elle s’engage comme infirmière dans un hôpital de Sibérie.

Durée 1h37. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 17:30:00

fin : 2024-04-07

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

