Film Pyreneens : Pakistan, La Vallée d’Astore, 21 octobre 2022, .

Film Pyreneens : Pakistan, La Vallée d’Astore



2022-10-21 16:30:00 16:30:00 – 2022-10-21

Nichée juste à l’Est du célèbre Nanga Parbat, la vallée d’Astore est un véritable paradis pour le ski de rando. De petits villages accessibles en voiture sont installés entre 3000 et 3500m et sont autant de points de départs potentiels pour randonner. En hiver et au printemps, la neige s’invite au niveau des habitations et de nombreux sommets entre 4000 et 5000m sont skiables à la journée. Lors de chaque sortie, la vue imprenable sur le Nanga Parbat et ses 8126m rappelle que l’on est bien petit face à l’Himalaya. Et si vous n’en avez pas assez, il est possible de pousser jusqu’à la plaine Deosai, un immense plateau perché à 4000m d’altitude entouré de montagnes.

Dans le cadre International Freeride Film Festival en compétition

Durée : 4min30

Réal: Sylvio Egea

Prod: Ski Rando Magazine

dernière mise à jour : 2022-10-11 par