2022-10-21 17:25:00 17:25:00 – 2022-10-21 Alex est un skieur, mais aussi l’animateur de sa propre station de radio pirate, Plaisir FM. Il y diffuse ses musiques préférées et parle de son approche « décontractée » du monde. Les auditeurs de sa modeste station de radio ne sont que quelques dizaines mais ils écoutent fidèlement ses messages, qui sont très éloignés du courant dominant et de la société actuelle. Depuis sa petite cabane dans les Alpes, où il a installé son studio, il les invite à profiter des choses simples de la vie : la musique et le ski, qu’il pratique tous les jours. Sa voix guide le film, révélant Alex en train de skier. Dans le cadre International Freeride Film Festival en compétition (Court métrage)

Durée : 13min18

Réal: Rodrigue Llado & Alex Remonnay

Prod: K2 Skis dernière mise à jour : 2022-10-11 par

