Film Pauvres créatures (VO) Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André, dimanche 18 février 2024.

Comédie, Drame, Fantastique, Romance, Science Fiction

Avertissement des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr Godwin Baxter. Sous sa protection, elle a soif d’apprendre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s’enfuit avec Duncan Wedderburn, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d’égalité et de libération.

Durée 2h21. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 21:00:00

fin : 2024-02-18

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

