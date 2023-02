Film – Ouvrir la voix Esplanade des Chaussonnières Fougères Catégories d’Évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

Film – Ouvrir la voix Esplanade des Chaussonnières, 5 mars 2023, Fougères . Film – Ouvrir la voix Cinéma Le Club Esplanade des Chaussonnières Fougères Ille-et-Vilaine Esplanade des Chaussonnières Cinéma Le Club

2023-03-05 – 2023-03-05

Esplanade des Chaussonnières Cinéma Le Club

Fougères

Ille-et-Vilaine A l’occasion du Printemps des femmes et des filles :

Film documentaire suivi d’un échange avec le Collectif Kune, collectif de femmes habitantes du quartier de Villejean à Rennes. Ouvrir la voix est un documentaire sur les femmes noires issues de l’histoire coloniale européenne en Afrique et aux Antilles. Le film est centré sur l’expérience de la différence en tant que femme noire et des clichés spécifiques liés à ces deux dimensions indissociables de notre identité «femme» et «noire». Il y est notamment question des intersections de discriminations, d’art, de la pluralité de nos parcours de vies et de la nécessité de se réapproprier la narration +33 2 99 99 01 79 Esplanade des Chaussonnières Cinéma Le Club Fougères

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Fougères Adresse Fougères Ille-et-Vilaine Esplanade des Chaussonnières Cinéma Le Club Ville Fougères lieuville Esplanade des Chaussonnières Cinéma Le Club Fougères Departement Ille-et-Vilaine

Fougères Fougères Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fougeres /

Film – Ouvrir la voix Esplanade des Chaussonnières 2023-03-05 was last modified: by Film – Ouvrir la voix Esplanade des Chaussonnières Fougères 5 mars 2023 Cinéma Le Club Esplanade des Chaussonnières Fougères Ille-et-Vilaine Esplanade des Chaussonnières Fougères ille-et-vilaine

Fougères Ille-et-Vilaine