Film : Objectif 2050

Fred est un amoureux de la nature.

Coach de ski, alpiniste, et maintenant guide de haute montagne depuis 25 ans,

il arpente chaque recoin des Alpes avec un œil d’expert sur cet environnement qu’il voit évoluer et s’affaiblir. C’est aujourd’hui à travers la photographie qu’il décide de caricaturer l’humain en montagne, en le projetant en 2050. Dans le cadre International Freeride Film Festival hors compétition

Durée : 52min33

Réal: Marc Augey

Durée : 52min33

Réal: Marc Augey

Prod: PVS Company

