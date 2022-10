Film : Nunatak

2022-10-22 17:30:00 – 2022-10-22 En mai 2022, après 3 ans de préparation et de reports dus à la pandémie, une équipe de skieurs passionnés décide de partir en autonomie totale sur la calotte glaciaire à la frontière entre le Canada et l’Alaska, afin de skier pour la première fois certains sommets inexplorés. Dans cet environnement isolé et aux échelles démesurées, ces skieurs amateurs vont vivre l’aventure d’une vie, et faire l’expérience de l’engagement total. Dans le cadre International Freeride Film Festival en compétition (Court métrage)

Durée : 35min

Réal: William Mermoud

Prod: Ubac Images dernière mise à jour : 2022-10-12 par

