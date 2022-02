Film « Mystère » au cinéma Rex Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Boulevard Barbusse Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv à 17h au Cinéma Rex. 6€/ad. Tarif réduit ( demandeur d’emploi, étudiants, moins de 18 ans, « écran enchanté » ) :4€/pers. Rens./ résa.: 07 78 82 31 04 Pour les enfants à partir de 6 ans.

Aventure, Famille De Denis ImbertAvec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain.

Victoria est une petite fille de 8 ans, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d'une promenade en forêt, un berger lui confie un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, son père découvre que l'animal est en réalité un loup.

