Dans le cadre de la rétrospective [**« Cinépassions russes en noir et blanc (1915-1939) »**](https://centrerusbranly.mid.ru/fr_FR/blog-2/-/asset_publisher/L97b4SYRhYLY/content/mois-du-cinema-cinepassions-russes-en-noir-et-blanc-1915-1939-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fcentrerusbranly.mid.ru%3A443%2Ffr_FR%2Fblog-2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_L97b4SYRhYLY%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Film_musical_lyrique_LE_CIRQUE___12_aot__19_h&utm_medium=email) nous vous invitons le 12 août à 19 h à la projection du film musical lyrique _**Le Cirque**_ (1936, réalisateur Grigori Alexandrov), présenté par l’historienne du cinéma russe et soviétique [**Françoise Navailh**](https://adrc-asso.org/accompagnement/intervenants-patrimoine/francoise-navailh?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Film_musical_lyrique_LE_CIRQUE___12_aot__19_h&utm_medium=email)**.** **Synopsis** : Marion Dixon, une artiste de cirque américaine donne naissance à un enfant noir. Elle est chassée de sa ville. Elle recommence sa vie en Union soviétique où elle découvre que l’idée même du préjugé racial semble absurde. La légendaire actrice russe du XXe siècle [_**Lioubov Orlova**_](https://www.facebook.com/centrerusbranly/photos/pcb.274620497610381/274620107610420?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Film_musical_lyrique_LE_CIRQUE___12_aot__19_h&utm_medium=email), qui joue le personnage de Marion Dixon, interprète des chansons, des danses et des numéros de cirque spectaculaires. **VOSTF** **Lieu :** salle climatisée de l’amphithéâtre **Début :** à 19 h L’entrée libre. Le nombre de place est limité. L’inscription préalable est obligatoire. Pour vous inscrire veuillez [cliquer ici](https://centrerusbranly.mid.ru/fr_FR/zapisat-sa-na-meropriatie?merId=29986705&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Film_musical_lyrique_LE_CIRQUE___12_aot__19_h&utm_medium=email) ou envoyer un courriel à [cscor@ambrussie.fr](mailto:cscor@ambrussie.fr) **Nous vous rappelons que le pass sanitaire sera exigé à l’entrée.** _Le port du masque et le respect de la distanciation sociale sont obligatoires sur le territoire du Centre et pendant les événements._ A très bientôt, le CSCOR

ENTREE LIBRE SUR INSCRIPTION

Projection du film musical lyrique Le Cirque (1936, réalisateur Grigori Alexandrov), présenté par l’historienne du cinéma russe et soviétique Françoise Navailh. Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe (CSCOR) 1 quai Branly Paris Paris 7e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-12T19:00:00 2021-08-12T21:00:00

