Film : Mulholland Drive Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

Film : Mulholland Drive Chambéry, 12 mai 2022, Chambéry. Film : Mulholland Drive Cinéma l’Astrée 7 boulevard du Théâtre Chambéry

2022-05-12 – 2022-05-12 Cinéma l’Astrée 7 boulevard du Théâtre

Chambéry Savoie EUR 3 3 Un violent accident de voiture sur la route de Mulholland Drive sauve une femme de ses poursuivants. Hagarde, la belle s’enfonce dans la nature et se réfugie dans une demeure inoccupée. Le lendemain, Betty Elms débarque à l’aéroport de Los Angeles. cinastr@gmail.com +33 4 79 33 40 53 https://www.forum-cinemas.com/ Cinéma l’Astrée 7 boulevard du Théâtre Chambéry

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Chambéry, Savoie Autres Lieu Chambéry Adresse Cinéma l'Astrée 7 boulevard du Théâtre Ville Chambéry lieuville Cinéma l'Astrée 7 boulevard du Théâtre Chambéry Departement Savoie

Chambéry Chambéry Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambery/

Film : Mulholland Drive Chambéry 2022-05-12 was last modified: by Film : Mulholland Drive Chambéry Chambéry 12 mai 2022 Chambéry Savoie

Chambéry Savoie