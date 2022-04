Film “Monk” – Concert Léo Mérie Quartet Marseille 16e Arrondissement, 28 avril 2022, Marseille 16e Arrondissement.

Film “Monk” – Concert Léo Mérie Quartet Alhambra Cinémarseille 2 rue du cinéma Marseille 16e Arrondissement

2022-04-28 – 2022-04-28 Alhambra Cinémarseille 2 rue du cinéma

Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 16e Arrondissement

12 12 Concert de Léo Merie Quartet suivi de la projection du film d’archives, Monk est Grand – Rewind & Play “it’s not nice ?” – (2022/Fr, All/ 65’) – en présence du réalisateur Alain Gomis.



Une soirée pour se plonger avec un grand plaisir dans une des œuvres les plus par marquantes de l’histoire du Jazz. Au travers l’interprétation passionnée de sa musique par le quartet rassemblé autour de Léo Mérie, ce sont l’inventivité et le swing, de ses compositions reconnaissables entre toutes qui nous saisissent. Et puis le musicien apparait. Dans la pépite audiovisuelle de Alain Gomis, où le réalisateur sénégalais trace un portrait magnifique du pianiste légendaire à partir de moments off captés lors d’une de ses venues en France. C’est passionnant et drôle parce que le maître est un personnage énigmatique dont l’impact est puissamment sensible.



Une soirée Jazz des cinq continents en partenariat avec l’Alhambra Cinémarseille.



Fred Pasqua [batterie] / Pierre Fenichel [contrebasse] / Gérard Murphy [sax alto] / Léo Mérie [sax ténor]

Production : Sphere Films, Andolfi, INA

Son : Matthieu Deniau / Montage : Alain Gomis

Rendez-vous le 28 avril pour une soirée Jazz des cinq continents en partenariat avec l’Alhambra Cinémarseille : concert Léo Mérie Quartet & projection du film “Monk”.

Concert de Léo Merie Quartet suivi de la projection du film d’archives, Monk est Grand – Rewind & Play “it’s not nice ?” – (2022/Fr, All/ 65’) – en présence du réalisateur Alain Gomis.



Une soirée pour se plonger avec un grand plaisir dans une des œuvres les plus par marquantes de l’histoire du Jazz. Au travers l’interprétation passionnée de sa musique par le quartet rassemblé autour de Léo Mérie, ce sont l’inventivité et le swing, de ses compositions reconnaissables entre toutes qui nous saisissent. Et puis le musicien apparait. Dans la pépite audiovisuelle de Alain Gomis, où le réalisateur sénégalais trace un portrait magnifique du pianiste légendaire à partir de moments off captés lors d’une de ses venues en France. C’est passionnant et drôle parce que le maître est un personnage énigmatique dont l’impact est puissamment sensible.



Une soirée Jazz des cinq continents en partenariat avec l’Alhambra Cinémarseille.



Fred Pasqua [batterie] / Pierre Fenichel [contrebasse] / Gérard Murphy [sax alto] / Léo Mérie [sax ténor]

Production : Sphere Films, Andolfi, INA

Son : Matthieu Deniau / Montage : Alain Gomis

Alhambra Cinémarseille 2 rue du cinéma Marseille 16e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-30 par