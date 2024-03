Film Madame de Sévigné Orbey, dimanche 24 mars 2024.

Film Madame de Sévigné Orbey Haut-Rhin

Découvrez la relation fusionnelle et compliquée entre Mme de Sévigné et sa fille. Cette relation nous laissera un classique de la littérature française.

Synopsis Milieu du XVIIème siècle, la marquise de Sévigné veut faire de sa fille une femme brillante et indépendante, à son image. Mais plus elle tente d’avoir une emprise sur le destin de la jeune femme, plus celle-ci se rebelle. Mère et fille expérimentent alors les tourments d’une relation fusionnelle et dévastatrice. De ce ravage, va naître une œuvre majeure de la littérature française. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 20:30:00

fin : 2024-03-24 22:00:00

23 Rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est contact@cinemaorbey.fr

L’événement Film Madame de Sévigné Orbey a été mis à jour le 2024-03-13 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg