Film Madame de… Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André, dimanche 14 avril 2024.

Film Madame de… Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Drame, Romance

Pour régler ses dettes, Madame de… vend à un bijoutier des boucles d’oreilles que son mari, le Général de…, lui a offertes et feint de les avoir perdues. Le Général, prévenu par le bijoutier, les rachète et les offre à une maîtresse qui les revend aussitôt. Le baron Donati les acquiert puis il s’éprend de Madame de… et en gage de son amour lui offre les fameuses boucles d’oreilles. Le parcours de ce bijou aura des conséquences dramatiques.

Durée 1h40. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 17:30:00

fin : 2024-04-14

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Film Madame de… Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2024-04-02 par Pléneuf-Val-André Tourisme