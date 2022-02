Film – Lynx Orbey, 18 février 2022, Orbey.

Film – Lynx Orbey

2022-02-18 20:30:00 – 2022-02-18 22:00:00

Orbey Haut-Rhin

Synopsis : Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de l'hiver. La superbe silhouette d'un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle.En suivant la vie de ce couple et de ses chatons, nous découvrons un univers qui nous est proche et pourtant méconnu… Une histoire authentique dont chamois, aigles, renards et hermines sont les témoins de la vie secrète du plus grand félin d'Europe qui reste menacé… Un film pour découvrir le rôle essentiel que ce discret prédateur occupe dans nos forêts, l'équilibre qu'il a rétabli dans un milieu fragile mais aussi les difficultés qu'il rencontre dans un paysage largement occupé par les humains.

Intervenant : Benoit Xolin, naturaliste,qui a consacré beaucoup de son temps libre au suivi Loup-Lynx entre Massif des Vosges, trouée de Belfort et Massif du Jura, tout en participant à des missions d’information et de sensibilisation sur ces deux espèces.

Un film pour découvrir le rôle essentiel que ce discret prédateur occupe dans nos forêts.

+33 892 68 27 45

Orbey

