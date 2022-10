Film : Lukmed

2022-10-22 17:00:00 – 2022-10-22 Oscar et Sébastien, deux freerideurs, ont déjà parcouru de nombreux pays ensemble. Cet hiver, ils ont décidé d’aller en Géorgie, découvrir ses montagnes et sa culture. Sur place, ils font la rencontre d’un guide local, Nick Phaliani. Nick a grandi dans la région de Mestia, il a vu l’implantation des premières stations de ski il y a 10 ans et l’évolution de son village grâce au ski et son tourisme. Dans le cadre International Freeride Film Festival en compétition (Court métrage)

Durée : 17min06

Réal: Johan Ghio

Durée : 17min06

Réal: Johan Ghio

Prod: Aslan Media

