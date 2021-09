Hures-la-Parade Ferme caussenarde Hures-la-Parade, Lozère Film “Lou Mèjio – La Vie Quotidienne d’Antan sur le Causse Méjean” Ferme caussenarde Hures-la-Parade Catégories d’évènement: Hures-la-Parade

Exceptionnellement, sur inscription obligatoire (nombre de place limité à 20 personnes), au coeur même de la Ferme Caussenarde d’Autrefois, nous diffuserons le film “Lou Mèjio – la vie quotidienne d’antan sur le Causse Méjean. Ce film, tourné au sein même dans la Ferme Caussenarde d’Autrefois à la fin des années 90 retrace dans sa version intégrale d’1h20 une année complète de vie de la ferme autrefois. Chaque saison y est expliquée, montrée, détaillée … la plupart des “acteurs” sont des habitants du Causse Méjean qui, à l’initiative d’Armand Pratlong, le fondateur des lieux, ont donné de leur temps pour ce tournage confié à un professionnel. Vous pourrez ensuite déambuler dans la ferme pour découvrir ce lieu d’une autre époque.

