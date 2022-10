Film : Lost in Georgia

2022-10-20 19:00:00 – 2022-10-20 Pourquoi la Géorgie ? Sûrement l’envie de se perdre, de découvrir des nouvelles montagnes. On entend parler depuis quelques années des montagnes du Caucase aux faces incroyables.

Mestia, situé au milieu de géants de 5000M, entre Mont Elbrus (coté russe) et Usbha, a un potentiel encore très peu exploité. L’ambiance du village nous ramène dans le temps, l’hospitalité des locaux est incroyable. Dans le cadre International Freeride Film Festival en compétition (Long métrage)

Durée : 22min

Réal: Sébastien Varlet

Prod: OPrime Media dernière mise à jour : 2022-10-11 par

