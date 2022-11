Film – Les trois vies de Rita Vogt, 21 novembre 2022, .

Film – Les trois vies de Rita Vogt



2022-11-21 20:30:00 – 2022-11-21 22:15:00

EUR Synopsis : La période des années 1970 en Allemagne de l’Ouest est marquée par un esprit d’anarchie et de rébellion. Rita Vogt, assoiffée de justice, s’engage dans un mouvement terroriste et tombe amoureuse d’Andi, le leader. Quelques années plus tard, alors que le mouvement est menacé de toute part, elle se réfugie en RDA. Avec l’aide des agents de la Stasi, elle endosse une nouvelle identité et se fond dans le quotidien de la classe ouvrière. Elle devient amie avec Tatjana qui, elle, aspire à s’échapper vers l’Ouest. L’amitié et l’amour vont finir par trahir le passé de Rita et dévaster tout ce qu’elle avait construit.

Film en VOST

Rita Vogt est une jeune terroriste, la RDA accepte de lui offrir l’asile politique VOST

