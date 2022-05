Film – Les petites mains

Film – Les petites mains, 8 mars 2022, . Film – Les petites mains

2022-03-08 20:30:00 – 2022-05-10 22:00:00 Synopsis : « Les Petites Mains » retrace un roadtrip à travers la Charente à la rencontre de ses habitants, de ces petites mains qui œuvrent à la transition écologique avec l’espoir de transmettre un monde plus sain aux générations futures. Documentaire écologique suivant une association en Charente Synopsis : « Les Petites Mains » retrace un roadtrip à travers la Charente à la rencontre de ses habitants, de ces petites mains qui œuvrent à la transition écologique avec l’espoir de transmettre un monde plus sain aux générations futures. dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville