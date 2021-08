Film “Les filles de l’Escadron bleu” Musée des Beaux-Arts, 4 septembre 2021, Orléans.

Film “Les filles de l’Escadron bleu”

Musée des Beaux-Arts, le samedi 4 septembre à 16:00

Les filles de l’Escadron bleu, —————————— quand la réalité dépasse la fiction… ———————————— Bien que relativement peu connu, le nom de **Madeleine Pauliac** illustre une page de bravoure extraordinaire vécue par une jeune française pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès le début du conflit, Madeleine Pauliac met ses compétences de médecin hospitalier au service de la Résistance avant de rejoindre le service de santé de la 2ème DB où elle recevra le grade de lieutenant. C’est en février 1945 qu’elle se voit confier la mission de rapatrier les Français éparpillés par le conflit à travers la Pologne. Médecin-chef d’un hôpital français ouvert à Varsovie, elle contribue avec la Croix-Rouge française à rechercher, soigner et évacuer les prisonniers français tout en venant en aide à la population locale. Elle apporte notamment un précieux secours aux religieuses violées par des soldats de l’Armée rouge, épisode qui constitue la trame du film « Les innocentes » réalisé par Anne Fontaine. En juillet 1945, elle est rejointe à Varsovie par 10 jeunes ambulancières et infirmières de la **Croix-Rouge française** réparties dans 5 ambulances. C’est ainsi que débute l’épopée des filles de l’Escadron bleu dont Madeleine Pauliac prend la tête. Ainsi dénommées en raison de la couleur de leur uniforme, ces jeunes filles téméraires sillonneront les routes de Pologne et parfois même au-delà, le plus souvent dans des conditions très périlleuses. Les filles de l’Escadron bleu feront preuve d’un remarquable courage et accompliront jusqu’en novembre 1945 plus de 200 missions de sauvetage de Français blessés retenus prisonniers. C’est ce parcours héroïque que l’**association franco-polonaise Loire-Vistule** a souhaité mettre en lumière pour illustrer une page exemplaire de l’histoire des deux pays à l’occasion de la sortie en 2020 du film documentaire réalisé par **Emmanuelle Nobécourt et Philippe Maynial**, neveu de Madeleine Pauliac et auteur du livre « _Madeleine Pauliac, l’insoumise_ ». D’où la projection de ce film le 4 septembre 2021 à l’auditorium du Musée des Beaux-Arts, séance qui sera suivie d’un débat avec Philippe Maynial. La **Croix-Rouge Centre Val de Loire** s’est volontiers associée à cette initiative qui rend hommage au courage de ces jeunes volontaires françaises et notamment à Madeleine Pauliac qui a du reste reçu la Croix d’or, la plus haute distinction de la Croix-Rouge polonaise. Quant à la section du Loiret de la **Société des membres de la Légion d’Honneur**, elle ne pouvait trouver plus belle figure, pour fêter le centenaire de la SMLH, que cette légionnaire hors du commun qui incarne si bien la devise de la société : « Honneur – Patrie – Solidarité ». _Gratuit, dans la limite des places disponibles et selon les consignes sanitaires en vigueur (Pass sanitaire)_

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles, Pass sanitaire

Film documentaire d’Emmanuelle ROBECOURT et de Philippe MAYNIAL

Musée des Beaux-Arts 1 Rue Fernand Rabier, 45000 Orléans Orléans Loiret



2021-09-04T16:00:00 2021-09-04T18:00:00