Film Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci Wingen-sur-Moder, samedi 2 mars 2024.

A partir de 7 ans De Jim Capobianco, Pierre-Luc Granjon

1h 37min | Aventure, Animation, Famille

Synopsis et critique Utopia

La Renaissance ! Une époque où artistes, savants, rois et reines inventent un monde nouveau. Parmi eux, un curieux personnage passe ses journées à dessiner d’étranges machines et à explorer les idées les plus folles observer la lune, voler comme un oiseau, découvrir les secrets de la médecine… Sa curiosité, son inventivité sont sans limite. Nous voici embarqués dans un voyage en compagnie du plus grand des génies Léonard de Vinci, devenu ce vieux monsieur à barbe blanche et qui a légué un immense héritage de créations, La Joconde n’en constituant que l’exemple le plus célèbre !

Jim Capobianco (scénariste de Ratatouille) n’a pas eu froid aux yeux en s’attaquant à un tel maître ! Avec une équipe artistique de choc, il réalise un film d’aventures inspiré de faits réels, mais plein de fantaisie et de liberté, avec une esthétique tout en charme et en poésie. Léo était un artisan, un inventeur et un artiste. Il travaillait de ses mains, il était fasciné par la mécanique, les vis et les engrenages, il fabriquait ses propres peintures, des instruments de musique… Son intense créativité trouve tout naturellement écho dans le choix du stop motion (animation de marionnettes image par image) et dans les techniques artisanales de ce bijou d’animation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 17:00:00

fin : 2024-03-02

29 route de Zittersheim

Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est mjc.wingensurmoder@sfr.fr

