Film – Le roi cerf

Film – Le roi cerf, 5 juin 2022, . Film – Le roi cerf

2022-06-05 10:30:00 – 2022-06-05 12:30:00 Synopsis : Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute de loups enragés, porteurs d’une mystérieuse peste. Van était autrefois un valeureux guerrier. Après une défaite, il est fait prisonnier Synopsis : Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute de loups enragés, porteurs d’une mystérieuse peste. dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville