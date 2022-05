Film – Le monde après nous

Film – Le monde après nous

2022-05-23 20:30:00 – 2022-05-23 22:00:00

Synopsis : Labidi est un jeune d'aujourd'hui : il va de petites magouilles en jobs d'appoint, habite en colocation dans une chambre de bonne et se rêve écrivain. Mais sa rencontre avec Elisa l'oblige à repenser son train de vie au-dessus de ses moyens.

