Film Le dernier jaguar Orbey, dimanche 3 mars 2024.

Synopsis Autumn grandit dans la forêt amazonienne aux côtes de Hope, un adorable bébé jaguar femelle qu’elle a recueilli. Mais l’année de ses six ans, un drame familial contraint Autumn et son père à retourner vivre à New York. Huit années passent, et Autumn, devenue adolescente, n’a jamais oublié son amie jaguar. Quand elle apprend que Hope est en danger de mort, Autumn décide de retourner dans la jungle pour la sauver ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 10:30:00

fin : 2024-03-03 12:15:00

23 Rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est contact@cinemaorbey.fr

