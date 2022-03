film “Le crime de l’Orient Express” vendredi 15 avril à 14h3o APATD Paris Catégorie d’évènement: Paris

film “Le crime de l’Orient Express” vendredi 15 avril à 14h3o APATD, 15 avril 2022, Paris. film “Le crime de l’Orient Express” vendredi 15 avril à 14h3o

APATD, le vendredi 15 avril à 14:30

Avec : Johnny DEPP, Pénélope CRUZ, Michelle PFEIFFER. .. Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course contre la montre pour identifier l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau.

Inscription

ATD APATD 12 rue Georges Thill – 75019 Paris Paris Paris 19e Arrondissement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T14:30:00 2022-04-15T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu APATD Adresse 12 rue Georges Thill – 75019 Paris Ville Paris lieuville APATD Paris

APATD Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

film “Le crime de l’Orient Express” vendredi 15 avril à 14h3o APATD 2022-04-15 was last modified: by film “Le crime de l’Orient Express” vendredi 15 avril à 14h3o APATD APATD 15 avril 2022 APATD Paris Paris

Paris