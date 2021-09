Film – Le Cercle Des Voyageurs – Sur les chemins de l’Iran Loctudy, 25 septembre 2021, Loctudy.

Film – Le Cercle Des Voyageurs – Sur les chemins de l’Iran 2021-09-25 – 2021-09-25 rue Hent Poul Glevian Centre culturel de Kerandouret

Loctudy Finistère Loctudy

Le premier film de la saison transportera le public « Sur les chemins de l’Iran ». Ce film de Danielle et Gilles Hubert raconte le périple de 20 000 km de ce couple de grands voyageurs sur les routes du Fars, les pistes du Kurdistan, les sables du désert du Kevir, la poussière du Dasht-e-Lut jusqu’au détroit d’Ormuz au Sud. Ce road-book iranien s’enlumine des plus beaux paysages et des vestiges d’une des plus anciennes civilisations, celle de Darius, des cités d’Ispahan des jardins de Chiraz. À côté de ces images d’un rêve orientaliste, de leurs attentes, de leurs espoirs, donnant ainsi au public l’occasion de découvrir un autre visage de ce pays.

Pass sanitaire et masque obligatoire.

centreculturel@loctudy.fr

