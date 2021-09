Film “Le brio” (1h37) – Tarif unique 5€ Cinéma Le Duplexe, 14 juin 2022, Roubaix.

« Les femmes font leur cinéma ! » propose un film par trimestre qui traite de la place des femmes dans nos sociétés : **Mardi 14 juin 2022, à 13h45 au Duplexe Cinémas Roubaix** **Projection du film “Le brio” (1h37) d’Yvan Attal** _Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au_ _prestigieux concours d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre_ _pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils_ _parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés._ La projection de ce film est suivie d’une discussion ouverte à tous, le jeudi 16 juin à 14h à la Médiathèque La Grand-Plage. **infos pratiques :** Tarif unique : 5 € Préachat conseillé au Duplexe. Duplexe Cinémas – 47, Grande Rue, 59100 Roubaix 03 20 14 85 90 [www.cinemaslumières.com](http://www.cinemaslumi%C3%A8res.com) Parking offert 4h. _Le dispositif «Les Femmes font leur cinéma ! « est une proposition du Service Culture et de la Médiathèque La Grand-Plage de la Ville de Roubaix en partenariat avec le Duplexe Cinémas, l’Action d’insertion par la culture, Ciné Ligue, les centres sociaux Trois Villes, Iciélà, Basse Masure et les associations Amitié Partage et Choeur de femmes._

Les femmes sont des héros et « Les femmes font leur cinéma ! » leur rend hommage lors d'une projection détente, ouverte à tous.

