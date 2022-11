Film – Laura Stern VOST

2022-11-20 10:30:00 – 2022-11-20 11:50:00 EUR Synopsis : C’est l’été. La petite Laura, âgée de 7 ans, vient d’emménager avec sa famille dans une nouvelle ville, où elle a du mal à se faire des amis. Un soir, elle recueille et soigne une étoile tombée du ciel. Toutes deux vont devenir des amies inséparables. Mais une étoile ne peut pas vivre sur Terre et, au grand désespoir de Laura, son étoile va perdre petit à petit son éclat. Aidée de son ingénieux voisin Max, Laura ne voit qu’une seule solution, rendre l’étoile à son espace naturel : le firmament. Elle apprend alors que l’amour signifie aussi lâcher prise… VOST ( film en Allemand sous-titré en Français ) L’histoire d’amitié entre Laura 7 ans et une étoile tombée du ciel. dernière mise à jour : 2022-11-09 par

