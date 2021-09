Film “L’appel des libellules” – Fête du Grand Site de France Sergeac, 2 octobre 2021, Sergeac.

Film “L’appel des libellules” – Fête du Grand Site de France 2021-10-02 – 2021-10-02

Sergeac Dordogne Sergeac

Tour à tour bêtes des profondeurs, prédatrices farouches et danseuses de haut vol, les libellules sont des êtres multiples aux métamorphoses fascinantes. Bien qu’elles comptent parmi les plus anciens insectes volants, les voilà aujourd’hui menacées, car elles font face à un nouveau redoutable défi, cohabiter avec l’espèce humaine. Leur déclin témoigne du mauvais état des nos paysages et surtout d’une ressource essentielle : l’eau douce. Alors plongeons dans leur monde et écoutons l’avertissement que nous lancent ces créatures colorées. Un film produit par Mauvaises Graines, CEN Nouvelle Aquitaine et La Salamandre.

Tout public. Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

