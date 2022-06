Film – L’anniversaire de Tommy

2022-07-10 10:30:00 – 2022-07-10 11:45:00 

Synopsis : Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes et à cause d'elle, la fête d'anniversaire de ses cinq ans risque bien d'être compromise. Une drôle d'aventure commence alors pour rejoindre la maison de sa chère grand-mère…

