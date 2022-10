Film : Lachyè

2022-10-22 18:15:00 – 2022-10-22 Entre l’hiver 2020 et l’été 2022, je me suis penché sur les parallèles entre la disparition des vieux langages des vallées, celle des glaciers et la relation des locaux avec ces derniers. Exploration des jeux d’hivers et de l’harmonie des saisons qui ne tient plus qu’à un fil; inévitablement, les jeux aussi. Dans le cadre International Freeride Film Festival en compétition (Court métrage)

Durée : 30min43

Réal: Florian Bouvet Fournier

Prod: Florian Bouvet Fournier

