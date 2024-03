FILM « LA RIVIERE » Rue du Baron de Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon, mardi 2 avril 2024.

FILM « LA RIVIERE » Rue du Baron de Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Film de Dominique Marchais. Projection suivie d’une rencontre-débat sur le thème quel avenir pour nos cours d’eau avec la participation de Philippe Baran et Olivier Plasseraud, hydrobiologistes et de Pierre René, glaciologue. En partenariat avec l’AAPPMA

Entre Pyrénées et Atlantique coulent des rivières puissantes qu’on appelle gaves . Les champs de maïs les assoiffent, les barrages bloquent la circulation du saumon. L’activité humaine bouleverse le cycle de l’eau et la biodiversité de la rivière. Des femmes et des hommes tendent leur regard curieux et amoureux vers ce monde fascinant, fait de beauté et de désastre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 20:30:00

fin : 2024-04-02 22:30:00

Rue du Baron de Lassus Nestier CINEMA LE REX

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie

L’événement FILM « LA RIVIERE » Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2024-03-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE