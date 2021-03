Film « La fabrique du consentement : regards lesbo-queer », de Mathilde Capone, et concert de LAW. EN LIGNE, 13 mars 2021-13 mars 2021, Lille.

L’Echappée, collectif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, propose cette soirée pour être en lien, se nourrir, partager et se projeter ensemble dans des réflexions collectives, artistiques et enthousiasmantes autour du consentement.

**>> PROGRAMME**

**18h30 : Projection du film « La fabrique du consentement, regards lesbo-queer »** (bande-annonce disponible sur le site [www.lafabriqueduconsentement.ca](http://www.lafabriqueduconsentement.ca)) suivi d’un débat en présence de Mathilde Capone et Robine Anders, animatrice d’ateliers féministes sur le consentement

_** Avertissement de contenu : des propos explicites sur les sexualités sont abordés dans le film. Nous conseillons son visionnage à partir de 14 ans. **_

**21h : Concert de LAW** – captation réalisée en février 2021 à la Cave aux Poètes.

_Avec un flow suave et direct, LAW mâche des mots sensibles et percutants. Un rap queer et féministe revendiqué au fil d’un show haletant et d’une écriture poétique._

_Ce concert qui emprunte des sonorités à la soul, la pop ou l’électro, donne unE voix fière et forte à la célébration d’un érotisme choral. Porté sur scène par les scratch de DJ Dirty Berlin, les productions chaloupées de Mathieu Harlaut et le travail d’arrangement de Numérobé, LAW propose une performance qui transcende les genres et bouscule les identités établies._

Lien vers l’événement facebook: [_[https://www.facebook.com/events/1097144307380227/](https://www.facebook.com/events/1097144307380227/)_](https://www.facebook.com/events/1097144307380227/)

Sur inscription

