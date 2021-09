Film “La bonne épouse” (1h49) – Tarif unique 5€ Cinéma Le Duplexe, 5 octobre 2021, Roubaix.

“Les Femmes font leur cinéma !” propose un film par trimestre qui traite de la place des femmes dans nos sociétés : **Mardi 5 octobre 2021, à 13h45 au Duplexe Cinémas Roubaix.** **”La bonne épouse” (1h49) de Martin Provost** _Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?_ La projection de ce film est suivie d’une discussion ouverte à tous, le jeudi 7 octobre à 14h à la Médiathèque La Grand-Plage. **infos pratiques :** Tarif unique : 5 € Préachat conseillé au Duplexe. Duplexe Cinémas – 47, Grande Rue, 59100 Roubaix 03 20 14 85 90 [www.cinemaslumières.com](http://www.cinemaslumi%C3%A8res.com) Parking offert 4h. **Projections de films suivantes :** Mardi 18 janvier 2022, à 13h45 : “Parvana” (1h33) de Nora Twomey Mardi 15 mars 2022, à 13h45 : “Les éblouis” (1h39) de Sarah Suco Mardi 14 juin 2022, à 13h45 : “Le brio” (1h37) d’Yvan Attal _Le dispositif «Les Femmes font leur cinéma ! « est une proposition du Service Culture et de la Médiathèque La Grand-Plage de la Ville de Roubaix en partenariat avec le Duplexe Cinémas, l’Action d’insertion par la culture, Ciné Ligue, les centres sociaux Trois Villes, Iciélà, Basse Masure et les_ _associations Amitié Partage et Choeur de femmes._

