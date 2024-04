Film Kung Fu Panda 4 Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André, mercredi 10 avril 2024.

Film Kung Fu Panda 4

Aventure, Animation.

Après trois aventures dans lesquelles le guerrier dragon Po a combattu les maîtres du mal les plus redoutables grâce à un courage et des compétences en arts martiaux inégalés, le destin va de nouveau frapper à sa porte pour… L’inviter à enfin se reposer. Plus précisément, pour être nommé chef spirituel de la vallée de la Paix. Cela pose quelques problèmes évidents.

Durée 1h33. .

Début : 2024-04-10 17:30:00

fin : 2024-04-10 19:05:00

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

