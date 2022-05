Film jeunesse : Dans la forêt enchantée de Oukybouky, 21 juillet 2022, .

Film jeunesse : Dans la forêt enchantée de Oukybouky

2022-07-21 15:30:00 15:30:00 – 2022-07-21

Il fait bon vivre dans la forêt de Oukybouky. Pourtant, les souris Lucien et Sam-la-Vadrouille, Maître Lièvre et la famille Écureuil doivent rester prudents car certains voisins ont parfois le ventre creux et les dents longues.

À partir de 4 ans.

De Rasmus A. Sivertsen, 2017, 1 h 12

