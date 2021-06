Saint-Julien-Molin-Molette Saint-Julien-Molin-Molette Loire, Saint-Julien Molin Molette Film « Il mio corpo » Saint-Julien-Molin-Molette Saint-Julien-Molin-Molette Catégories d’évènement: Loire

Saint-Julien Molin Molette

Film « Il mio corpo » Saint-Julien-Molin-Molette, 29 juin 2021-29 juin 2021, Saint-Julien-Molin-Molette. Film « Il mio corpo » 2021-06-29 20:30:00 20:30:00 – 2021-06-29 Salle La Passerelle Montée des fabriques

Saint-Julien-Molin-Molette Loire Saint-Julien-Molin-Molette EUR 4.2 5 Documentaire italien suisse de Michele Pennetta.

Durée : 1h20 +33 4 77 51 58 51 http://www.cinemolette.com/ Documentaire italien suisse de Michele Pennetta.

Durée : 1h20

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Julien Molin Molette Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Julien-Molin-Molette Adresse Salle La Passerelle Montée des fabriques Ville Saint-Julien-Molin-Molette lieuville 45.32399#4.61505