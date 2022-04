Film – Icare

2022-05-01 10:30:00 – 2022-05-01 11:45:00 Synopsis : Sur l'île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors d'une exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est enfermé sur l'ordre du roi Minos. dernière mise à jour : 2022-04-23 par

