Haut-Rhin EUR Synopsis : Autriche, 1920. L’Empire austro-hongrois s’effondre et laisse place à la nouvelle République autrichienne. De retour à Vienne après la Grande Guerre et des années de captivité dans les camps russes, Peter Perg est devenu un étranger dans sa ville natale. Vienne est l’épicentre d’un élan de liberté dans le domaine des arts, mais elle est aussi gangrenée par des mouvements fascistes omniprésents. Réaffecté à son poste d’enquêteur, Peter est chargé de traquer un tueur en série particulièrement retord. Personnellement lié aux victimes – toutes des anciens camarades de combat – il reste prisonnier de son passé tourmenté. Film en Version Originale Sous-Titrée (VOST). Peter est chargé de traquer un tueur en série tout en étant personnellement lié aux victimes. +33 6 07 44 90 74 Orbey

