Film : Hillside Project, 21 octobre 2022, . Film : Hillside Project



2022-10-21 17:40:00 17:40:00 – 2022-10-21 Film freeride autour de la conception de proto/board shaping dans l’atelier de Wolle Vyvelt. Dans le cadre International Freeride Film Festival en compétition (Court métrage)

Durée : 12min

Réal: David Vladyka

Prod: Salomon Snowboard dernière mise à jour : 2022-10-11 par

