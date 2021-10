Paris Goethe-Institut de Paris île de France, Paris Film – Head Burst en présence de Savas Ceviz et Max Riemelt Goethe-Institut de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Film – Head Burst en présence de Savas Ceviz et Max Riemelt Goethe-Institut de Paris, 19 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 19 novembre 2021

de 20h à 22h

gratuit

Écrit et réalisé par Savaş Ceviz, drame, Allemagne, 2020, v.o.s.t.fr., 91 min., avec Max Riemelt, Isabell Gerschke, Oskar Netzel, Gabriele Krestan et Ercan Durmaz Markus a 29 ans, il est célibataire et mène une belle carrière d’architecte. Ni sa famille ni ses collègues ne se doutent de sa pédophilie. Jour après jour, il lutte contre son appétence sexuelle pour les corps de jeunes garçons, qui lui inspire du mépris pour lui-même. Lorsque Jessica, une mère célibataire avec un fils de 8 ans, Arthur, emménage dans l’appartement voisin, elle tombe amoureuse de Markus. Celui-ci se montre serviable en gardant le petit Arthur qui apprécie leur temps passé ensemble et voit en Markus une figure de père. Cependant, Markus pressent qu’il ne pourra garder le contrôle de son désir à long terme. Il s’ensuit un combat vigoureux contre les pulsions qui l’envahissent. À l’issue de la projection aura lieu une rencontre avec le réalisateur Savaş Ceviz et l’acteur principal Max Riemelt. Spectacles -> Projection Goethe-Institut de Paris 17 avenue d’Iéna Paris 75016

9 : Iéna (234m) 6 : Boissière (317m)

Contact :Goethe-Institut Paris +33 1 44439230 film-paris@goethe.de https://www.goethe.de/ins/fr/de/sta/par.html Spectacles -> Projection Cinéma

Date complète :

2021-11-19T20:00:00+01:00_2021-11-19T22:00:00+01:00

© Edition Salzgeber

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Goethe-Institut de Paris Adresse 17 avenue d'Iéna Ville Paris lieuville Goethe-Institut de Paris Paris