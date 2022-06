Film – Fratè

2022-07-11 20:30:00 – 2022-07-11 22:00:00 EUR Synopsis : À la suite de l'enterrement de son père, dans son village en plein milieu du maquis corse, Dumè découvre l'existence d'un frère, Lucien, avec qui il devra partager l'héritage laissé par le patriarche. À condition d'arriver à cohabiter un mois dans la maison familiale… Comédie familiale autour des liens de sang, de l'identité et de l'entente entre les gens. dernière mise à jour : 2022-06-25 par

