2022-10-21 18:00:00 – 2022-10-21 Elisabeth combine sa carrière de sportive de haut niveau avec sa vie d’étudiante en sciences politiques. La politique, elle ne la pratique pas seulement sur les bancs de l’école. A la montagne, elle est Elisabeth la skieuse, dans la rue, elle est Elisabeth la militante. Elle vit ses deux vies de manière très séparée jusqu’au jour où elle devient championne du monde de freeride et décide de profiter de son titre et de l’attention qu’il suscite pour faire son coming out public. Dans le cadre International Freeride Film Festival en compétition (Court métrage)

Durée : 13min13

Réal: Alicia Cenci

Prod: Futures Collective

