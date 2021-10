Film Expo sur un artisan de talent et café Archéo Tiers-Lieu Culturel Kanawa, 16 octobre 2021, Trois-Rivières.

Tiers-Lieu Culturel Kanawa, le samedi 16 octobre à 15:30

A l’occasion des Journées de l’Architecture et du Patrimoine aux Antilles 2021, le Kanawa met en avant les richesses de notre territoire. – 15h30 Durville Miraculeux, artisan de talent, issu d’une longue lignée de menuisier-charpentier. Son arrière grand père était un des premiers affranchis ( Nèg a talan) Petit Film retraçant son parcours atypique, il vous fera part de sa vision d’une Guadeloupe plus travailleuse ! Suivi d’un échange avec cet artisan soucieux du détail. Démonstration /Expo de mini Kanawa creusées dans le bois. Vente d’objets en bois réalisés selon les règles de l’art (petits bancs, objets typique du patrimoine antillais) EXPO-VENTE de de paniers réalisés dans la plus pure tradition Kalina par Rémy Coco 17H00 Café Archéo #7 Docteur en préhistoire spécialisé sur les Antilles, ancien conservateur des musées départementaux de Guadeloupe, Henry Petitjean-Roget vous fera part de son expertise sur la vie des peuples premiers des Antilles: les Taïnos, les Kalinas, l’Archéologie des Antilles et l’Art Rupestre. Henry Petitjean Roget est né à la Martinique. L’origine de sa passion pour l’archéologie remonte à sa classe de 6ème en Sciences naturelles celle du Père Pinchon. Le père Pinchon est l’un des fondateurs de l’archéologie des petites Antilles. Il s’était constitué une collection importante d’objets amérindiens.Il est arrivé en Guadeloupe en 1980 recruté comme conservateur du musée Schoelcher à Pointe à Pitre et de l’Ecomusée de Marie galante créé officiellement en 1979. Avant de devenir conservateur de musée et participer à l’élaboration du musée de préhistoire de la Guadeloupe basé sur la collection d’Edgar Clerc, il avait enseigné en Martinique dans des lycées et dans des collèges. C’est à cette lointaine époque que remonte sa passion pour l’écriture de contes pour enfants et adolescents.Il est arrivé en Guadeloupe en 1980 recruté comme conservateur du musée Schoelcher à Pointe à Pitre et de l’Ecomusée de Marie galante créé officiellement en 1979. Enfin, c’est un plasticien auteur d’étranges petites sculptures et de dessins grands formats qu’il rehausse de couleurs minérales qu’il récolte en Guadeloupe et au cours de ses voyages.

bar restauration sur place

Journées nationales de l’architecture

Tiers-Lieu Culturel Kanawa rue de la batterie 97114 Trois-Rivières Trois-Rivières



