Film et rencontres d’artisans d’Art Semaine des Métiers d’Art en Chalosse Cinéma Entracte Mugron, dimanche 7 avril 2024.

A l’occasion de la première semaine des Métiers d’Art en Chalosse, Entracte a choisi de vous présenter Le Bleu du Caftan dont l’action se déroule au Maroc. Le spectateur appréciera le travail manuel, noble et artistique autour du tissu et du caftan et sera invité à échanger à l’issue de la projection avec Jean-Noël Goni, tapissier d’ameublement à Montfort-en-Chalosse et Anne-Valérie Pfister, couturière d’ameublement à Salies de Béarn sur leur propre métier. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 15:30:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Cinéma Entracte 14, rue Frédéric Bastiat

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine

