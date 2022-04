Film – En même temps Orbey Orbey Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2022-05-07 20:30:00 – 2022-05-07 22:15:00

Orbey Haut-Rhin Orbey EUR Synopsis : A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de droite décomplexée essaye de corrompre son confrère écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Comédie engagée sur le thème de l’écologie en politique +33 6 07 44 90 74 Synopsis : A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de droite décomplexée essaye de corrompre son confrère écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Orbey

